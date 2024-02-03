İstanbul'da oto hırsızlığı çetesine operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören ilçeleriyle Bursa'dan eski model 7 otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda yakalanan Ü.E, O.G, M.E, T.E, C.E, K.E. ve B.A'nın çaldıkları eski otomobillerin şase numaralarını değiştirip boyayarak sattıkları belirlendi.



Şüphelilerden Ü.E'nin 13, O.G'nin 12, M.E'nin 6, T.E'nin 2 ve C.E'nin 2 suç kaydının olduğu tespit edildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan çalınan otomobiller polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.



ARAÇLARI BULUNAN MAĞDURLAR POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ



Çalınan aracının bir yıl sonra bulunup kendisine teslim edilmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Yapıcı, polis memurlarına teşekkür etti.



Hataylı olup İstanbul'da çalıştığı sırada aracının çalındığını anlatan Yapıcı, "6 Şubat 2023 depreminde ailemin yanına gitmek için kalktım arabam yoktu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim, orada yardımcı oldular, eve geri geldim. Otobüs yok, uçak yok hiçbir şekilde ailemin yanına gidemedim, böyle mağdur oldum." dedi.



Şükrü Murat Ateş, aracının geçen ay Bahçelievler’den evinin önünden çalındığını, hırsızların otomobili boyayıp satmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Benim 4-5 saatlik kamera görüntüsünü incelemem 3 gün sürdü. Saniye saniye bakıyorsunuz. Baya personel emek harcıyor. Yakalıyorlar çok şükür. Bunu yapanlar çok profesyoneller, demek ki bu işi sürekli yapıyorlar."



Çalınan aracına kavuşan Hıfzı Balkan da aracının kendi oto tamirhanesinin önünden çalındığını belirterek, "Arabamı bir ay önce dükkanda çalışırken çaldılar. Hırsızla aramızda 5 metre mesafe ya var ya yok. Bu adamlar bu işin ustaları. Aracımın şase numarasını değiştirmişler. Arabamı değiştirip başka birisine satmışlar. Benden başka mağdur da var bu işin içinde. Polislere teşekkür ediyorum. Özverili çalışmışlar, İstanbul gibi büyük bir metropolde bir arabayı bulmak kolay değil." şeklinde konuştu.



Bu arada, bazı otomobillerin çalındığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobili çalmak için kapısını açan hırsızın aracı çalıştıramaması üzerine iterek çalıştırıp gitmesi yer alıyor.



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