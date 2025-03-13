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İstanbul’da oto tamircisi iş yerinde öldürüldü

İstanbul’da bir oto tamircisi, maskeli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Volkan Salcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da oto tamircisi iş yerinde öldürüldü

’da bir oto tamircisi, silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih’teki Zeyrek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İstanbul’da oto tamircisi iş yerinde öldürüldü - 1 Volkan Salcıoğlu

Saldırganın silahından çıkan üç kurşun Salcıoğlu’nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da oto tamircisi iş yerinde öldürüldü - 2 Silahlı saldırının yaşandığı iş yeri

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu’nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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