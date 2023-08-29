İstanbul'da otobüs durağında bıçaklı saldırgan paniği

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, otobüs durağında bulunan vatandaşları bıçakla tehdit etti. Polis, şüpheliyi ayak bileğinden vurarak yakaladı. Zanlının 49 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul'da otobüs durağında bıçaklı saldırgan paniği

'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bıçak çeken bir kişi otobüs durağında bekleyenleri tehdit etmeye başladı.

Göreve giden çevik kuvvet polisi durumu fark edip şüpheliyi bıçağı bırakması için uyardı.

Uyarıları dikkate almayan şüpheli polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.

İstanbul'da otobüs durağında bıçaklı saldırgan paniği - 1

Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da otobüs durağında bıçaklı saldırgan paniği - 2

49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İncelemede şüpheli Volkan L'nin 49 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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