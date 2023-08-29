İstanbul'da otobüs durağında bıçaklı saldırgan paniği

Polis memuru bu sırada silahıyla ateş ederek şüpheliyi sağ ayak bileğinden vurdu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



49 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



İncelemede şüpheli Volkan L'nin 49 suç kaydı olduğu belirlendi.



Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin