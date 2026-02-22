İstanbul'da otobüs durağında kadın cinayeti
22.02.2026 13:09
İstanbul'da bir kadın, kocası tarafından otobüs durağında katledildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde 42 yaşındaki Gülten Ürkmez, eşi tarafından otobüs durağında silahla vurulup öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürekli alkol kullandığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez (42) ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı.
Üç gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etti. Başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gülten Ürkmez'in bugün Çatalca'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.