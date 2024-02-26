İstanbul'da otomobil durağa daldı: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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