İstanbul'da otomobil durağa daldı: Yaralılar var

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde iddiaya göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol üzerindeki otobüs durağına daldı.
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada durakta bekleyen yaşlı bir adam otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.
Duramayan otomobil, boşaltılmış halde olan bir büfeye ve park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra ters dönerek yola devrildi.
Aracın çarptığı büfenin parçaları park halindeki 2 otomobilin üzerine ve yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve olay yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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