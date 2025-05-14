İstanbul'da otomobil gölete uçtu
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak gölete düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Yolu üzerinde saat 04.30 sıralarında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başıbüyük Tatlı Su Toplama Göleti'ne uçtu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gölete düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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