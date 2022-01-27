İstanbul'da otomobil iş makinesine çarptı, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 07:00

İstanbul'da otomobil iş makinesine çarptı, 2 kişi yaralandı

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'da korkutucu bir kaza meydana geldi. 

Rauf Orbay Caddesi üzerinde Süleyman Kızıltoprak yönetimindeki  otomobil kontrolden çıkarak boş arazideki iş makinesine çarptı.

verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kızıltoprak itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçtaki diğer yaralı ise tedavi olmak istemeyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulansa hastaneye sevk edildi.

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