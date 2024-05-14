İstanbul’da otomobildeki bilgisayarı çalan Gürcistanlı hırsızlar yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de otomobilin ön koltuğu üzerine bırakılan dizüstü bilgisayarı çalan Gürcistan uyruklu iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Turist vizesiyle Türkiye’ye geldikleri belirlenen hırsızların bir gün önce de Bursa’da hırsızlık yaptığı belirlendi. İki hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da otomobildeki bilgisayarı çalan Gürcistanlı hırsızlar yakalandı

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’da otomobildeki bilgisayarı çalan Gürcistanlı hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

Olay, 30 Nisan Salı günü, Sultanbeyli’deki Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; uçak mühendisi U.A’nın park ettiği otomobiline giren hırsızlar, ön koltukla bulunan dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.

Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis, iki kişi oldukları belirlenen şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde bir kişinin gözcülük yaptığı diğer şüphelinin ise hırsızlığı gerçekleştirerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden takip ettiği şüphelileri, Fatih’te, olay yerinden kaçtıkları otomobilin içinde gözaltına alındı.

Gürcistan uyruklu Gia K. ile Giorgi C. polis ekipleri tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

BİR GÜN ÖNCE DE BURSA'DA HIRSIZLIK YAPTILAR

Yapılan soruşturmada, şüphelileri bir gün önce de Bursa’da bir başka otomobilden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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