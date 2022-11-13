İstanbul'da otomobile silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı

Kağıthane'de trafik ışıklarında aracıyla beklerken motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında 34 DFJ 149 plakalı otomobiliyle bekleyen B.D, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı - 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...