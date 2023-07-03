İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Motosikletli sürücü, yolcu koltuğunda oturan A.Ö.’ye ateş ederken, otomobil sürücüsü saldırgandan kurtulmak için gaza bastı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobile yetişen saldırgan kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden A.Ö., ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



Saldırı sırasında küçük çaplı kaza da atlatan sürücü, saldırganın kaçmasının ardından arkadaşını otomobille yakınlardaki bir hastaneye götürdü. A.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



A.Ö.’nün silahlı saldırıda yaralandığını duyarak hastaneye koşan yakınları, ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Polis A.Ö.’nün yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Saldırıya uğrayan otomobil, çekici yardımıyla hastane bahçesinden alınarak incelenmek üzere götürüldü.



Polis, kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.