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İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de bir otomobile yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

’de bir otomobile düzenlendi.

Saldırıda bir kişi öldü, kurşunların hedefi olan bir kişi de yaralandı.

İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı - 1 Silahlı saldırının yaşandığı noktada polis inceleme yapıyor

İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturan ekipler, bölgede inceleme yapıyor.

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