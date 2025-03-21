İstanbul’da otomobile silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
İstanbul Küçükçekmece’de bir otomobile yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece’de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kişi öldü, kurşunların hedefi olan bir kişi de yaralandı.
Silahlı saldırının yaşandığı noktada polis inceleme yapıyor
İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturan ekipler, bölgede inceleme yapıyor.
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