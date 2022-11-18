İstanbul'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hasan Ceyhan

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 16 Kasım Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Ceyhan'a beyaz bir otomobil çarptı.

Ceyhan'a çarpan otomobil sürücü A.A. ise kazadan sonra durmadan olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ceyhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kaçan sürücü A.A.’yı yapılan takip sonrası kısa sürede yakaladı.



Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.