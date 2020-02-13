İstanbul'da otomobilin direksiyonunu çaldılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hırsız park halinde bulunan arabanın direksiyonunu ve göstergesini çaldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Oğuzhan Samet Karabulut, otomobilini apartmanın önüne park etti. Gece saatlerinde sokağa geldiği tahmin edilen şüphelilerin park halindeki otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Şüpheliler otomobilin göstergesini ve direksiyonu sökerek olay yerinden kaçtı.

Otomobilinin yanına gelen Karabulut, ön kapının camının kırıldığını, gösterge ve direksiyonun çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ GÖTÜRMÜŞ"



Oğuzhan Samet Karabulut "Ufak tefek zararlar vermiş. Çok profesyonelmiş, tereyağından kıl çeker gibi götürmüş. Buradan da kendisi beni izliyor ise gönülden tebrik ediyorum. 35-40 bin lira zararımız var. Aracın ana parçalarını almış. Ekranı götürmeye çalışmış, vakti yetmedi diye düşünüyorum. Alarm var fakat profesyonel bir hırsız olduğu için alarmı devre dışı bırakmış. Şikayette bulundum. Gerekli incelemeler yapıldı. İfade verdim. Kapının camını kırıp giriyor" dedi.





"KARTVİZİTİMİ ALMIŞ, ARARSAN GÖRÜŞELİM"



Karabulut "İki tane kartvizitim vardı. Hırsız bir tanesini almış. Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, ikinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım. Biber gazım vardı. Onu da almış" diye konuştu.



Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

