İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Yangın, saat 19.45 sıralarında Adil Mahallesi, Barlas Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Otoparkta tamir işlemi yapıldığı sırada motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede otoparkı saran duman, havalandırma ve merdiven boşluklarına yayıldı.



Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.