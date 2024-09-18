İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın kapalı otoparkında, motosiklet tamiri sırasında yangın çıktı. Yangında binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişiyi itfaiye kurtardı.

İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

, saat 19.45 sıralarında Adil Mahallesi, Barlas Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Otoparkta tamir işlemi yapıldığı sırada motosiklet bir anda alev aldı. Kısa sürede otoparkı saran duman, havalandırma ve merdiven boşluklarına yayıldı.

Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 5'i çocuk 10 kişi ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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