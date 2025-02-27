İstanbul'da otoparka el bombalı ve silahlı saldırı: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultangazi'de faaliyet gösteren otoparka yönelik silahlı ve el bombalı saldırılara ilişkin çalışma yaptı.



Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından saldırıyı, elebaşılığını yurt dışında firari bulunan D.A.'nın yaptığı suç örgütünün gerçekleştirdiğini tespit etti.

