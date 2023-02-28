İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu

Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.



İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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