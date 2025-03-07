İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti geçici olarak durduruldu

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanenin faaliyetleri, ameliyathane ve yoğun bakımdaki kritik eksiklikler nedeniyle geçici olarak durduruldu.

ANESTEZİ DOKTORU VE ANESTEZİ TEKNİKERİ YOK



Hastaneye rutin denetime giden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde özellikle ameliyathane ve yoğun bakımda çalışan personelin uygun nitelikte olmadığını tespit etti.



Hastanede, ameliyatlar için olmazsa olmaz anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı ortaya çıktı.



Yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun çalıştığı ancak onun da Türkiye'de çalışma belgesi olmadığı belirlendi.

6 AY SÜRE VERİLDİ



Tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durdurulan hastane 6 ay süreyle kapatıldı.

RUHSATIN ASKIYA ALINMASI GÜNDEMDE



Eğer bu sürede eksikler giderilmezse hastanenin ruhsatı askıya alınacak.

İNTERNET YORUMLARINDA ANESTEZİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR

Öte yandan hastaneyle ilgili internet üzerinden yapılan yorumlarda da anestezi uygulamasıyla ilgili şikayet dikkat çekti.

Faaliyeti durdurulan hastanenin yakın zamanda el değiştirdiği öğrenildi.



30 Ocak'ta özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda özel hastanelere yapılacak denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilmişti.



Yönetmelikte; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği komisyonun denetimi sırasında, özel hastanenin bir kısmında veya tamamında hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan bir durumla karşılaşılması halinde faaliyetlerin valilikçe durdurulacağı ifadesi yer alıyor.

