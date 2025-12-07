İstanbul'da özel halk otobüsü devrildi

İstanbul'da, Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sabha karşı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.