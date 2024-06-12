İstanbul’da özel hastaneye silahlı saldırı

İstanbul’da özel bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece’deki Atatürk Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı iki kişi, hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu.
Saldırıda yaralanan olmazken hastanenin lobi kısmındaki camlarına 7 kurşun isabet etti.
Saldırı sonrası plakasız motosikletle gelen şüpheliler, olay yerinden uzaklaşarak kaçarken ihbar üzerine polis sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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