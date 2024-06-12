İstanbul’da özel hastaneye silahlı saldırı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki özel bir hastane, motosikletli saldırganların hedefi oldu. Sabaha karşı hastanenin önüne gelen saldırganlar, binaya 7 el ateş açtı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

İstanbul’da özel hastaneye silahlı saldırı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da özel bir hastaneye düzenlendi.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece’deki Atatürk Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı iki kişi, hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırıda yaralanan olmazken hastanenin lobi kısmındaki camlarına 7 kurşun isabet etti.

İstanbul’da özel hastaneye silahlı saldırı - 1

Saldırı sonrası plakasız motosikletle gelen şüpheliler, olay yerinden uzaklaşarak kaçarken ihbar üzerine polis sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müsavat Dervişoğlu: Bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, millettir

Müsavat Dervişoğlu: Bu kutlu çatının sahibi şahıslar değil, millettir

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa açıklandı

PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi

Ogün Samast, yine hakim karşısında: Savcılıktan zaman aşımı talebi

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ambulansın önünü kesip hasta var mı diye kontrol eden şüpheliler yakalandı

Ambulansın önünü kesip hasta var mı diye kontrol eden şüpheliler yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...