İstanbul'da pahalı ayakkabı bulan hırsızlar "çak" yaparak sevindi

İstanbul Arnavutköy'de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, apartman dairelerini dolaştığı esnada denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine “çak” yaparak sevindi.

İstanbul'da pahalı ayakkabı bulan hırsızlar "çak" yaparak sevindi

Hırsızların pahalı ayakkabı sevinci kameraya takıldı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de gerçekleşti. 

İstanbul'da pahalı ayakkabı bulan hırsızlar "çak" yaparak sevindi - 1

Bir apartmana için giren 2 şüpheli apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları incelediği esnada gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine “çak” yaptı.

İstanbul'da pahalı ayakkabı bulan hırsızlar "çak" yaparak sevindi - 2

Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.

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