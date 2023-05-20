İstanbul’da palalı saldırı

Beyoğlu’nda eğlence mekanından çıkan İranlı kişi küfürler savurunca otoparkçıların palalı saldırısına uğradı.



Olay, geçen çarşamba günü saat 04.45 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Mosoud G., bir eğlence mekanına gitti. Burada alkol alıp eğlenen şahıs ardından evine gitmek üzere yola koyuldu. Şahıs cadde üzerinde yürüdüğü esnada yüksek sesler bağırarak etrafa küfürler savurdu.



Bunu duyan caddedeki otoparktaki iki kişi, şahsa uyarıda bulaundu. Küfür etmeye devam etmesi üzerine eline pala geçiren iki saldırgan, İranlı kişiye saldırmaya başladı.



Yumruk ve tekme atarak kendini savunmaya çalışan İran uyruklu Mosoud G., pala darbeleri sonucu bacağından ağır şekilde yaralandı.



HASTANEYE KALDIRILDI



Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.



SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI



Olayı gerçekleştiren elinde pala bulunan Velat Ç. ve olay esnasında kavgada bulunan Şiyar S. otopark içerisinde yakalandı.



Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapılan iki saldırgan, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin