İstanbul'da 'para üstü'yle dolandırıcılık

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle sahte döviz verip para üstünü Türk Lirası alarak dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Halil S. (53) ve Gökhan E.'yi (28) yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerden Gökhan E.'nin üzerinden sahte sürücü belgesi Halil S'nin üzerinden ise 3 sahte 500 euro ele geçirildi.



Şüphelilerden Gökhan E.'nin 5 ayrı suçtan arandığı, Halil S'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğu belirlendi. İki şüphelinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 olayın faili oldukları tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.