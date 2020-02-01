İstanbul'da park etmeye çalıştığı sırada aracı aşağı düştü

İstanbul Eyüpsultan’da bir sürücü park etmeye çalıştığı aracı ile zor anlar yaşadı.

Dün öğle saatlerinde Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yardım göndermek için marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti.

Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Araç içerisinde bulunan Serap Gün ve Seçil Yavuz vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Otomobil içerisinden çıkan kardeşler kazayı yara almadan atlattı.

