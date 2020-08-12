İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otomobil kundaklandı

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde bir otomobil benzin dökülerek kundaklandı.

Olay, saat 02:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Açık Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi yanında bulundurduğu plastik poşet içerisindeki şişede bulunan benzini otomobile dökerek ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi sonrası şüpheli ve mahalle sakinleri arasında kovalamaca başladı.

Yaşanan kovalamacada şüpheli üstünde bulunan silah şarjörü ve mermilerini yere düşürürken elindeki benzin şişesini de bulunduğu olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangın itfaiye ve mahallelinin yardımıyla kısa sürede söndürülürken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.