İstanbul'da park halindeki cipe çarpıp takla attı
05.04.2026 15:38
DHA
Kaza anını çevre bulunan güvenlik kameraları kaydetti.
Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki cipe çarptıktan sonra takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.
Çevredekiler takla atan araçtaki sürücünün yardımına koştu. Araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.