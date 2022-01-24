İstanbul'da park halindeki otomobil yandı: Bir kişi öldü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 07:22

İstanbul'da park halindeki otomobil yandı: Bir kişi öldü

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'da bir iş bölgesinde uzun zamandır park halinde bekleyen ve kullanılmadığı öğrenilen otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptığı müdahaleyle araçtaki yangını söndürdü.

Araçtaki yangının döndürülmesinin ardından yapılan incelemede araç içinde kimliği öğrenilmeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı araştırmasının ardından evsiz olduğu değerlendirilen erkek şahsın kimliğinin belirlenmesi için araç çekici yardımıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobilin yandığı sokakta esnaflık yapan Erdoğan Sönmez, yanan aracın uzun yıllardır sokakta park halinde beklediğini ve evsiz olan kişiler tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Kullanılmayan bir araç, içinde sürekli birileri yatıyor. Akşamları buraya gelen biri var. Ona çay falan veriyoruz. O mudur değil midir bilmiyorum. Bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

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