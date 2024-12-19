İstanbul’da park yeri cinayeti

İstanbul Ataşehir’de apartman yöneticisi park yeri yüzünden tartıştığı terzi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi’nde terzi Sadık U. (68) ile apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık U, Demirtaş'a silahla ateş etti.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Demirtaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.