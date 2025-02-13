İstanbul’da park yeri cinayeti: Muhtarın vurduğu adamdan 13 gün sonra acı haber

Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Güzel ise, belindeki silahı çıkararak Şeref Yılmaz’ı yaraladı.



İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.



Bacağından ve omzundan yaralanan Şeref Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, muhtar İbrahim Güzel polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.