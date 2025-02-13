İstanbul’da park yeri cinayeti: Muhtarın vurduğu adamdan 13 gün sonra acı haber
İstanbul Bahçelievler’de mahalle muhtarı İbrahim Güzel, park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı Şeref Yılmaz’ı silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Güzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İstanbul’da park yeri kavgası cinayetle bitti.
Olay 29 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi’ndeki Er Sokak’ta yaşandı.
Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, aracıyla geldiği sokakta Şeref Yılmaz’ın dükkanının önündeki boş alana park etmek istedi.
İkili arasında park sebebiyle çıkan tartışmada Şeref Yılmaz yanındaki çakı ile İbrahim Güzel’e saldırdı.
Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Güzel ise, belindeki silahı çıkararak Şeref Yılmaz’ı yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Bacağından ve omzundan yaralanan Şeref Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, muhtar İbrahim Güzel polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Yılmaz’ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defin edilecek.
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