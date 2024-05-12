İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada parkta oturan Furkan Torun (26) ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan Torun yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Furkan Torun'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.



Hayatını kaybeden Furkan Torun'un, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker'in yeğeni olduğu öğrenildi.