İstanbul'da patlayan vinç lastiği iki kişiyi yaraladı

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da cadde üzerinde seyreden vinç, yolu ayıran demirlerin üstünden geçti.

O sırada vincin bir lastiği büyük bir gürültüyle patladı.

Olayın ardından duran vinç sürücüsü, bir süre sonra yola devam etmek istedi.

Ancak demirlerin üstünden geçen bir lastik daha patladı.

İKİ YARALI

Patlama sonucu bir kadın ve bir çocuk fırlayan cisimlerden dolayı hafif şekilde yaralandı.

Patlama anları hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.



Olayın nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Lastik değişimi yapıldıktan sonra vincin yoluna devam edebileceği öğrenildi.

Bölgede ise trafik yoğunluğu oluştu. Zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.