İstanbul’da “Pazartesi” alarmı | Yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcı için alınan önlemler açıklandı

Yeni eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İstanbul’da 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen ilk zille birlikte dersbaşı yapacak.



Megakentte yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlemler aldı.



Kentte Pazartesi günü saat 06.00 – 14.00 arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.



İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak.



130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.



Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.



ARABALI VAPURLARDA SERVİSLERE ÖNCELİK



Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak.



İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

3 GÜN BOYUNCA NÖBET



İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06.00’da toplanıp, 3 gün boyunca nöbet tutacak.



Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.



Öte yandan, Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.



ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALARA ARA



Kentteki şantiyelerde önümüzdeki hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. OKUL ÇEVRELERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER



İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklmada ise okullar ve okul çevrelerinde alınan önlemlere yer verildi.



Emniyet güçlerinin okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacağı belirtilen açıklamada, “Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1.182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.” denildi.



Sivil ve resmi denetimlerin yanı sıra M.O.T. (Mobil Okul Timleri) ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında sahada olmaya devam edecek. Bu ekipler okul yöneticileri ile iletişim halinde olarak okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak. M. O. T. Ekipleri, yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacak.