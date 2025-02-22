İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi? Tatil sorularına Vali Davut Gül'den yanıt geldi

Çarşamba gününden itibaren kar yağışının aralıklı olarak etkili olduğu İstanbul'da perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmişti.

Merak edilen soru TV100 yayınında İstanbul Valisi Davut Gül'e yöneltildi. Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"