İstanbul’da pazartesi trafiği
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer yağmurun etkili olduğu kentte sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.
Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
D-100 Karayolu’nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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