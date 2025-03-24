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İstanbul’da pazartesi trafiği

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer yağmurun etkili olduğu kentte sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul’da pazartesi trafiği

Haftanın ilk iş gününde genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da pazartesi trafiği - 1 Megakentte zaman zaman yağmur etkili oluyor

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu’nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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