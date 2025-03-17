İstanbul'da pazartesi trafiği: Köprülerde yoğunluk var

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.



Anadolu Yakası’nda D-100 karayolu Edirne yönünde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

HER İKİ KÖPRÜ DE YOĞUN



Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin Edirne yönünde sürücüler güçlükle ilerliyor.