İstanbul'da pazartesi trafiği: Köprülerde yoğunluk var
İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Edirne geçişlerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Anadolu Yakası’nda D-100 karayolu Edirne yönünde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
HER İKİ KÖPRÜ DE YOĞUN
Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin Edirne yönünde sürücüler güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara yönünde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan’da, TEM Otoyolu’nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.
İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 60'a kadar yükseldi.
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