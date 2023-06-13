İstanbul'da pencerede kavgayı izlerken kalbinden vuruldu

İstanbul Üsküdar'da pencerede kavgayı izlerken kalbinden vuruldu.

Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta pazar akşamı saat 20.00 sıralarında iddiaya göre iki grup kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti. Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan Fahrettin Turun (32), pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fahrettin Turun'un evli ve 2 çocuk babası, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi.