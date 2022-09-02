İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun

İstanbul'da banka hesabından aynı gün içinde 500 bin lira para çekildiğini fark eden iş kadını polise şikayette bulundu.



Polis paranın çekildiği 3 ayrı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Görüntülerde, bir şüphelinin peruk takarak ve makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.



Kimliği tespit edilen şüpheli kadın 4 suç ortağıyla birlikte bir kafede yakalandı.



Şüphelilerin iş kadınına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte ehliyet hazırladıkları ortaya çıktı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.