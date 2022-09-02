İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun

Haberler - NTV Haber - DHA 02.09.2022 - 09:33
İstanbul'da banka hesabından aynı gün içinde 500 bin lira para çekildiğini fark eden iş kadını polise şikayette bulundu.
Polis paranın çekildiği 3 ayrı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, bir şüphelinin peruk takarak ve makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.
Kimliği tespit edilen şüpheli kadın 4 suç ortağıyla birlikte bir kafede yakalandı.
Şüphelilerin iş kadınına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte ehliyet hazırladıkları ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.