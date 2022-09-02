İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun

İstanbul'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadınının hesabından, sahte kimlikle 500 bin lira çeken 5 kişilik şebeke yakalandı. Şüphelilerden birinin, peruk takıp makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Haberler - NTV Haber - DHA 02.09.2022 - 09:33

İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun

'da banka hesabından aynı gün içinde 500 bin lira para çekildiğini fark eden iş kadını polise şikayette bulundu.

Polis paranın çekildiği 3 ayrı banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, bir şüphelinin peruk takarak ve makyaj yaparak kendini hesap sahibi iş kadını olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun - 1

Kimliği tespit edilen şüpheli kadın 4 suç ortağıyla birlikte bir kafede yakalandı.

İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun - 2

Şüphelilerin iş kadınına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte ehliyet hazırladıkları ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da peruklu, dublörlü vurgun - 3

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