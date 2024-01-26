İstanbul'da pil üretim atölyesinde patlama

İstanbul Pendik'te 9 katlı binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama meydana geldi. Binada panik yaşanırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'da pil üretim atölyesinde patlama

'un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde saat 13.30 sıralarında patlama oldu.

İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da pil üretim atölyesinde patlama - 1

Binada yaşayanlar tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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