İstanbul'da pitbull dehşeti: İki kişi yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da pitbull cinsi köpek, kaldırımda yürüyenlere saldırdı. Olayda iki genç çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul'da pitbull dehşeti: İki kişi yaralandı

'un Gaziosmanpaşa ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında başıboş halde sokakta dolaşan pitbull cinsi kaldırımda yürüyen gençlere saldırdı.

Yaşanan olayda iki kişi yaralanırken, Ahmet Bozan isimli bir vatandaş, üzerine atladığı köpeği etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olayın ardından durumu fark eden vatandaşlar, bir yandan gençlerin yardımına koşarken, bir yandan da başıboş halde dolaşan köpeğin sahibine tepki gösterdi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpeğin saldırısına uğrayan gençlerden birisinin dizinden, diğerinin ise sırtından yaralandığı, vatandaşların ise köpeğin sahibine tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

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