İstanbul'da piyasa değeri 25 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi: 6 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Yapımında uyuşturucu kullanılan bavul.

Pendik, Büyükçekmece, Tuzla ve Bakırköy'de, 10-19 Kasım'da düzenlenen 4 operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.



Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 320 kilogram eroin, 141 kilo 100 gram skunk, 13 kilo 540 gram metamfetamin ve 24 bin ecstasy hap ele geçirildi.



İçinde gelinlik bulunan kutunun da uyuşturucudan yapıldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.