İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü /KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün sözde siyasal gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 19 şüpheli tespit edildi.

Savcılık, Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de 10-15 Şubat tarihlerinde pankart astığı ve yasa dışı gösteri yürüyüşü yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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