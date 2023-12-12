İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul polisi, silahlı terör örgütü PKK/KCK için faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.



Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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