İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

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polisi, silahlı terör örgütü /KCK için faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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