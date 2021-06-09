İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: HDP Beyoğlu İlçe Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK Sokak Yapılanması ile PYD - YPG’ye yönelik 8 ilçede eş zamanlı 11 adrese ve 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında tespit edilen adreslerde arama yapan polis ekipleri adreslerde tespit edilen şahısları gözaltına aldı.

Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor da bulunuyor.



Operasyon sonrası gözaltına şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.