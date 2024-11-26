İstanbul'da PKK operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tespit edildi.



Şüphelilerden 7'sinin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri, Türkiye'ye geldikten sonra örgüt mensubu şahısların yurt dışı çıkışlarını koordine ettikleri belirlenirken, diğer 7'sinin ise KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yapılanması içerisinde İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edildi.



14 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin tamamı da yakalanarak gözaltına alındı.