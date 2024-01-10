İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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