İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.



İstanbul'daki 10 ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.



