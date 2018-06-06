İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.