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İstanbul'da plastik ham madde deposunda yangın

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda çıkan yangında mahsur kalan 19 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 işçi ise hafif yaralandı.

İstanbul'da plastik ham madde deposunda yangın

'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre, 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI

İstanbul'da plastik ham madde deposunda yangın - 1

Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı.

Öte yandan yangını söndürmeye çalışan 1 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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