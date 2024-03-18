İstanbul'da plastik ham madde deposunda yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İddiaya göre, 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı.
MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken mahsur kalan 19 işçiyi kurtardı.
Öte yandan yangını söndürmeye çalışan 1 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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