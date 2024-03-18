İstanbul'da plastik ham madde deposunda yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak’ta 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik ham madde deposunda saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İddiaya göre, 3 katlı deponun giriş katında çıkan yangının dumanı bir anda tüm binayı kapladı.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI