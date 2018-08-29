İstanbul'da virajı alamayan polis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 polis ile gözaltındaki bir şüpheli yaralandı. Kaza saat 14.00 sularında İkitelli Başakşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, hızla viraja giren polis minibüsü yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazada 1 polis memuru ile sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüpheli hafif yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ardından kazada yan yatan polis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik de polis minibüsünün kaldırılması ile normale döndü.