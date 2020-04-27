İstanbul'da polis memuru corona virüsten hayatını kaybetti

Corona virüse yakalanan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DHA 27.04.2020 - 15:41 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 15:42

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İstanbul'da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, 31 Mart'ta ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

Yıldırım'ın yapılan corona virüs testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım'ın naaşı Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

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