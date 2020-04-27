İstanbul'da polis memuru corona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım, 31 Mart'ta ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

Yıldırım'ın yapılan corona virüs testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım'ın naaşı Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.