İstanbul'da polis otosu ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı. Yaralanan 3 polis hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Haberler - DHA 08.06.2022 - 19:18

İstanbul'da polis otosu ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

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Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı.

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında bir polis aracıyla çarpıştı

İlk belirlemelere göre 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor. " denildi.

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